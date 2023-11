V Stožicah evroligaški Partizan, Krka do pomembne zmage SiOL.net V osmem krogu lige ABA izjemno zahtevna preizkušnja čaka Cedevito Olimpijo, ki bo danes ob 17.30 gostila Partizan. Ker bo v ponedeljek v Stožicah tudi reprezentančna nogometna tekma, se na obe tekmi raje odpravite z javnim prevozom. V nedeljo so košarkarji Krke vendarle dosegli drugo zmago. Ob koncu prvega polčasa so proti Megi še zaostajali za deset točk, po izvrstnem drugem polčasu pa zmagali s 77:72. Izstopali so Leon Stergar (25 točk), Jan Špan (16) in Jurij Macura (14).

