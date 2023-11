Stergar, Špan in Macura potegnili Krko iz luknje Sportal Košarkarji Krke so v osmem krogu lige ABA vendarle prišli do druge zmage. Ob polčasu so proti Megi še zaostajali za 10 točk, po izvrstnem drugem pa zmagali s 77:72. Izstopali so Leon Stergar (25 točk), Jan Špan (16) in Jurij Macura (14). Zahtevna preizkušnja v tem krogu čaka Cedevito Olimpijo, ki bo v ponedeljek ob 17.30 gostila Partizan. Ker bo v ponedeljek v Stožicah potekala tudi reprezentančna...

