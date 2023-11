Umrl nekdanji vrhovni sodnik Vasko Polič Maribor24.si Na Vrhovnem sodišču so za Dnevnik potrdili, da je umrl nekdanji vrhovni sodnik Vasilij Vasko Polič. Pred dobrim letom je umrl njegov brat, igralec Radko – Rac, le leto prej pa Svetozar – Cvero. Rodil kot najstarejši od treh bratov Polič leta 1940 v Novem mestu. Upokojeni vrhovni sodnik Vasilij Vasko Polič je bil tudi pisatelj, igralec glasbenik in večkratni slovenski in jugoslovanski mladinski prv ...

