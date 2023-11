Umrl je filmski režiser Filip Robar Dorin Primorske novice V 84. letu starosti je danes umrl scenarist, režiser, montažer in producent Filip Robar Dorin, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Kot filmski ustvarjalec je podpisal več kot 30 kratkih in srednjemetražnih dokumentarnih in igranih filmov.

Sorodno