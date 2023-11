Slovenija in Japonska oblikujeta konzorcij za vodikov projekt Energetika.NET Slovenija trenutno z Japonsko sodeluje v oblikovanju konzorcija za novi projekt na področju vodikovih tehnologij, v katerem bodo sodelovale znanstveno-raziskovalne institucije in gospodarstva, so za Energetiko.NET sporočili iz ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Kot dodajajo, bo projekt potekal v Sloveniji, tako kot je potekal prejšnji skupni projekt pametnih omrežij NEDO.

