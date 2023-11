V javni obravnavi novela pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu RTV Slovenija Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je v javno obravnavo dalo predlog sprememb pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu. Zainteresirana javnost lahko predloge in komentarje posreduje do 4. decembra.

