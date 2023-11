84. letu starosti je danes umrl scenarist, režiser, montažer in producent Filip Robar Dorin, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Kot filmski ustvarjalec je podpisal preko 30 kratkih in srednjemetražnih dokumentarnih in igranih filmov. Rodil se je 8. septembra 1940 v Boru v Srbiji. Študiral je primerjalno književnost in filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter filmsko scena ...