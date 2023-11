Čeprav vladni podatki navajajo, da se cena košarice izbranih osnovnih živil že nekaj mesecev znižuje, pa podatki Statističnega urada RS kažejo, da so cene osnovnih dobrin v zadnjem letu poskočile za vsaj 20 odstotkov. Da so cene občutno poskočile, je sicer občutil marsikdo, ki redno obiskuje trgovine. To pa so potrdili tudi rezultati javnomnenjske ankete Parsifal, kjer je večina vprašanih navkljub ...