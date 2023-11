Velika intervencijska akcija: na Pragerskem ogenj zajel šotor z mešanimi odpadki SiOL.net V centru za ravnanje z odpadki na Pragerskem v občini Slovenska Bistrica je nekaj po 5. uri zagorel okoli 400 kvadratnih metrov velik šotor, v katerem so skladiščeni odpadki ostanka obdelave mešanih komunalnih odpadkov, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so požar že omejili.

