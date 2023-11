Ob 10.45 je v Goriški ulici v Mariboru v stanovanju večstanovanjske stavbe gorela električna napeljava v stanovanju večstanovanjske stavbe.

Začetni požar so gasili stanovalci, dokončno pa so ga pogasili gasilci JZ GB Maribor in PGD Radvanje, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci so izklopili elektriko in prezračili stanovanje.