Razglasili najboljše kuharske mojstre na svetu, med njimi je tudi Ana Roš Stojan Lokalec.si V mehiškem mestu Jukatan so razglasili najboljše kuharske mojstre na svetu. Med njimi je tudi Ana Roš Stojan, ki je zasedla visoko tretje mesto, navaja Metropolitan. Premagala sta jo zgolj Španca Dabiz Muñoz in Albert Adria. Muñoz je tako že tretje leto zapored zasedel prvo mesto. “Roševa je lansko leto zasedla deveto mesto, letos pa je edina ženska med prvo deseterico. Za 50-letnico je izjemno us ...

