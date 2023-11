Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Sorodno





































































Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Luka Dončić