KGZS: Odvzem goveda je bil nesorazmeren in nezakonit ukrep 24ur.com Odvzem 24 glav goveda rejcu blizu Krškega je bil pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, so ocenili v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Po zakonu je odvzem živali skrajen ukrep, ko gre za ogrožanje zdravja ljudi in živali, v tem primeru pa to ni bilo tako, so navedli v sporočilu.

