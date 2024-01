Center Rog: Protestniki znova manifestirali svoj način uporabe skupnih javnih prostorov Dnevnik Na petkov protest neuporabnikov Centra Rog so se danes odzvali tudi v kreativnem središču Center Rog, ki so ga protestniki porisali z grafiti. Po njihovih besedah so Rog "protestnice in protestniki po včerajšnjem pohodu po mestu izbrali kot zadnjo...

Sorodno















































Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Domen Prevc

Pavel Rupar

Matjaž Kek