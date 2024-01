Radovljiški policisti so danes ponoči, nekaj pred eno uro, obravnavali nasilje v družini. “Po podatkih s katerimi razpolagamo je bil 30-letni moški nasilen do svoje partnerice. Odredili so mu prepoved približevanja. Ker je 30-letni moški v nadaljevanju kršil odrejeno prepoved približevanja, mu je bilo na podlagi 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) odrejeno pridržanje ter ...