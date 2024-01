Ste videli pogrešanega Aleksandra Polšaka? Nova24TV Policisti Policijske postaje Vrhnika so bili danes obveščeni, da svojci od včeraj pogrešajo 53-letnega Aleksandarja Polšaka iz Metlike. Aleksandar je visok okoli 175 cm, srednje postave, svetlih kratkih las, modrih oči. Nazadnje je bil oblečen v modre jeans hlače in bež jakno, na glavi je imel slamnik. Preberite še: Med hišno preiskavo našli orožje in pripomočke za pripravo droge Nazadnje je bil ...

