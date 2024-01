Policija preklicala iskanje pogrešanega moškega Lokalec.si Policisti Policijske postaje Vrhnika so bili obveščeni, da svojci od včeraj pogrešajo 53-letnega Aleksandra iz Metlike. Danes so sporočili: “Preklicujemo zaprosilo za objavo podatkov in slike pogrešanega iz Meltike, za katero smo zaprosili 20. 1. 2024. Pogrešani je bil najden nepoškodovan na območju Nemčije.

