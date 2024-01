Branilca naslova Đoković in Sabalenka brez težav v četrtfinale 24ur.com Srb Novak Đoković in Belorusinja Arina Sabalenka, branilca naslova na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu (23,94 milijona evrov nagradnega sklada), sta se brez težav uvrstila v četrtfinale. Prvi igralec sveta je proti Francozu Adrianu Mannarinu izgubil le tri igre in po vsega uri in 44 minutah zmagal s 6:0, 6:0 in 6:3.

