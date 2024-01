Popolna prevlada Slovanov in Slovank Dnevnik Na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu se je v četrti krog med posameznicami in posamezniki od skupno 32 uvrstilo kar 20 slovanskih duš. Prvi nosilec med moškimi Novak Đoković se je znebil prehlada in pometel s Francozom Adrianom Mannarinom.

