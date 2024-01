Ob 16.08 je na Hočki cesti v Spodnjih Hočah, občina Hoče – Slivnica, gorelo v kurilnici stanovanjskega objekta. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Bohova, Hoče in Hotinja vas so požar pogasili, požarišče preverili s termovizijsko kamero in detektorjem nevarnih plinov ter prezračili prostor, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.