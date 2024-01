Sinoči ob 21.02 je v naselju Mavrlen, občina Črnomelj, zagorela zunanja klimatska naprava na stanovanjskem objektu. Pred prihodom gasilcev je požar, ki je poleg klime zajel del fasade in ob njej zložena drva, pogasil lastnik. Gasilci PGD Črnomelj in Mavrlen so preložili drva in območje požara pregledali s termo kamero. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec elektro službe. Višino škode bodo oce ...