Nunez in Jota poskrbela za visoko zmago Liverpoola, West Ham zgolj remiziral 24ur.com Nogometaši Liverpoola so na vrhu angleške nogometne lige tudi po 21. krogu obdržali pet točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem, ki ima sicer tekmo manj. Varovanci Jürgena Kloppa so imeli na gostovanju pri Bournemouthu v prvem polčasu nekaj težav, v drugem pa vendarle strli odpor in dosegli štiri gole.

