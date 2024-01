Petarda Girone, "sporna" zmaga Reala in preobrat Barcelone Sportal Real je v 21. krogu la lige po preobratu premagal zadnjeuvrščeno Almerio s 3:2, zmagoviti zadetek je v 99. minuti prispeval Dani Carvajal. Gostje so bili zelo nezadovoljni s sojenjem. Barcelona je v dramatični končnici na krilih trikratnega strelca Ferrana Torresa ugnala Betis (4:2), Girona pa je na krilih trikratnega strelca Ukrajinca Artema Dovbyka premagala Sevillo s 5:1 in se vrnila na prvo me...

Sorodno