Nogometaši Kansas City Chiefs so se že šesto leto zaporedoma uvrstili v konferenčni finale AFC, medtem ko bodo Detroit Lions po nedeljski zmagi v končnici lige NFL odigrali svojo prvo tekmo prvenstva NFC po 33 letih. Chiefs Patricka Mahomesa so s 27:24 zmagali pri Buffalu, medtem ko so Lions premagali gostujoče Tampa Bay Buccaneers z 31:23.



