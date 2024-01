Chiefs ob zvezdniški podpori s tribun še v igri za Super Bowl SiOL.net V profesionalni ligi ameriškega nogometa NFL so v igri za Lombardijev pokal ostali samo še štirje klubi: Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, San Francisco 49ers in Detroit Lions. Na najbolj zanimivi tekmi konferenčnega polfinala sta za zmago branilcev naslova Chiefsov izstopala Patrick Mahomes in Travis Kelce. Precej pozornosti, predvsem na družabnih omrežjih, pa sta jima vzela pevka Taylor Swift, Kelcejevo deklete, in njegov brat Jason Kelce.

