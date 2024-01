V kleti v belgijskem mestu Antwerpen so nedavno našli sliki Marca Chagalla in Pabla Picassa. Preiskovalci so ju našli 14 let po tistem, ko so ju ukradli nekemu zbiratelju umetnin v Izraelu. Sliki nista bili poškodovani in sta bili še vedno v originalnih okvirjih, je sporočila policija. Glavnega osumljenca so po poročanju tujih medijev priprli. ...