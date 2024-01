V kleti stavbe v Antwerpnu našli pred 14 leti ukradeni sliki Chagalla in Picassa RTV Slovenija Štirinajst let potem, ko sta bili iz zasebne zbirke v Izraelu ukradeni sliki Pabla Picassa in Marca Chagalla, so deli našli v kleti stavbe v Antwerpnu.

