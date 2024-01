Le na območju Brežic policisti prijeli 297 migrantov Nova24TV Policisti Policijske uprave Novo mesto so v soboto v Rigoncah kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Hyundai poljskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 30-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža štiri državljane Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. V noči na 21. 1. pa so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak ...

