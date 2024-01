Na avtocesti prišlo do trčenja, voznik huje poškodovan Lokalec.si Policisti so bili včeraj zvečer obveščeni o prometni nesreči na avtocesti A1, izven naselja Slovenska Bistrica. Voznik osebnega avtomobila je trčil v blažilnik trka, pri tem se je huje poškodoval, poroča PU Maribor. Ugotovili so, da je voznik bil pod vplivom alkohola (0,88 mg/l alkohola). Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog.

Sorodno

















Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Robert Golob

Tanja Fajon

Klemen Boštjančič

Luka Dončić