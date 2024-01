Izjemna temperaturna inverzija: Po nižinah globoko pod ničlo, v hribovju okoli 5 stopinj RTV Slovenija To jutro so bile po nižinah podobno nizke temperature kot konec tedna, izstopa pa ekstremna temperaturna inverzija - na okoli 1000 metrih nadmorske višine so bile temperature namreč pozitivne, med 2 in 5 stopinjami.

