Na Kredarici dvanajst stopinj več kot v Kranju Gorenjski glas Kranj – Meteorologi Agencije RS za okolje so včeraj zjutraj zaznali izjemno temperaturno inverzijo. Na 500 metrih je bila temperatura okoli minus 11 stopinj Celzija, na višini 1000 metrov pa se je dvignila na plus pet stopinj. V Kranju so denimo...

