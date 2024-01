Palestinski zunanji minister je članice EU pozval, naj proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju uvedejo sankcije in apelirajo k podpisu premirja v Gazi. Sorodniki izraelskih talcev so medtem vdrli na sejo finančnega odbora izraelskega parlamenta in od vlade zahtevali, naj jim prisluhne. Javnost, tako doma kot tuja, je vse bolj nezadovoljna z izraelsko vlado. ...