Hamasovci posiljujejo ugrabljene Izraelke. Ta oče je zato popolnoma zlomljen. SiOL.net Eli Albag, oče 18-letne Liri, ki so jo pripadniki palestinske teroristične organizacije Hamas ugrabili 7. oktobra lani med napadom na Izrael in jo odpeljali v Gazo, se boji, da je njegova hči v ujetništvu žrtev posilstev, ki so jih pripadniki Hamasa sistematično izvajali že med napadom, v katerem so ubili več kot tisoč ljudi.

