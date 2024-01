Med sinovo tekmo doživel zastoj srca Primorski dnevnik Na stadionu v kraju San Michele al Tagliamento v sosednjem Venetu, ki leži na meji s FJK, je včeraj popoldne med gledanjem nogometne tekme, v kateri je nastopal tudi njegov sin, obšla slabost 67-letnega moškega. Padel je na tla in izgubil zavest, pri čemer so drugi gledalci takoj sprožili alarm. Sodnik je tekmo ustavil. Klic na pomoč so prejeli operaterji interventne telefonske številke 112 iz FJK, ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Tanja Fajon

Dominika Švarc Pipan

Nataša Pirc Musar