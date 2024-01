V križišču v obliki črke H med Trbiško cesto in Cesto za Bazovico sta danes zjutraj silovito trčila dva avtomobila, pri čemer so se poškodovale štiri osebe, dve odrasla in dva otroka. Operaterji interventne telefonske številke za klice v sili 112 so na kraj poslali tri reševalna vozila in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje je poškodovanim na kraju nudilo prvo pomoč, nato so odrasli osebi pre ...