Ekvatorialna Gvineja ponižala domačine in se uvrstila v osmino finala 24ur.com Na afriškem nogometnem prvenstvu v Slonokoščeni obali se je začel 3., zadnji krog skupinskega dela. V skupini A so reprezentance svoje delo že opravile. V osmino finala sta napredovali Ekvatorialna Gvineja in Nigerija, ki sta se tako med 16 najboljšimi pridružili Zelenortskim otokom in branilcu naslova Senegalu.

