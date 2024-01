Na azijskem nogometnem prvenstvu v Katarju bodo danes zadnji, tretji krog skupinskega dela odigrali v skupinah B in C. Reprezentance v skupini B so svoje delo že opravile. Avstralija, ki si je že pred današnjo tekmo zagotovila osmino finala, je z Uzbekistanom slovenskega selektorja Srečka Katanca remizirala 1:1. S tem je napredoval tudi Uzbekistan.



Več na Ekipa24.si