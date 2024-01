Pajovič do polčasa blizu senzaciji, solze Hrvatov, veselje Nemcev SiOL.net Danska in Švedska sta si iz skupine 2 polfinale EP v rokometu zagotovili že v nedeljo. V bolj izenačeni skupini 1 je po ponedeljkovih tekmah odločen samo prvi polfinalist. Francija je težje od pričakovanj upravičila vlogo favorita proti Avstriji selektorja Aleša Pajoviča. Naši severni sosedje so ob polčasu vodili za gol, na koncu pa je Francija za prvo mesto v skupini in polfinale le zmagala s 33:28.

