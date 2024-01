Zorman: Tekma proti Danski? V bistvu gre za nekakšen praznik! 24ur.com Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je še zadnja tekma drugega dela evropskega prvenstva. Po tem, ko so prvi del opravili z odliko in dobili vse tri tekme, je bil začetek drugega nekoliko slabši. Dva zaporedna poraza proti Švedski in Portugalski sta ugasnila sanje o polfinalu, zmaga proti Nizozemski pa je še pustila teoretične možnosti za pot v Köln in boj za končno peto mesto. Toda za t...

Sorodno