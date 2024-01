Družini v Slovenj Gradcu, ki so ji poplave odnesle dom, bodo zgradili novo hišo N1 V Slovenj Gradcu so položili temeljni kamen za hišo, ki bo namenjena eni od družin, prizadetih v lanski ujmi. Nov dom bo donacija podjetja Pergola, slovenjgraška občina je prispevala zemljišče. Hišo naj bi postavili do maja letos.

