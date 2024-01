Hiša novega začetka: donacija za družino, prizadeto v poplavah 24ur.com Ob navzočnosti državnega sekretarja Boštjana Šefica in ministra Matjaža Hana so v Slovenj Gradcu položili temeljni kamen za hišo, ki bo namenjena eni od družin, prizadetih v lanski ujmi. Hišo je skupaj s podizvajalci in dobavitelji doniralo podjetje Pergola, slovenjgraška občina je prispevala zemljišče. Postavili naj bi jo do maja letos.

