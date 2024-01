Ameriška in britanska bojna letala znova bombardirala Hutije 24ur.com Ameriška in britanska letala so napadla več položajev proiranskih Hutijev v Jemnu. Ameriške in britanske sile so v skupni izjavi sporočile, da so bili napadi usmerjeni na podzemno skladišče ter raketne in zračne nadzorne položaje Hutijev, zadeli pa so osem ciljev.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Dominika Švarc Pipan

Samuel Žbogar

Janez Janša