Ameriške in britanske sile še osmič izvedle napade v Jemnu RTV Slovenija Ameriška in britanska vojska sta izvedli nove napade na hutijevce v Jemnu v poskusu ustaviti napade te skupine na ladje v Rdečem morju. Hutijevci pravijo, da napade izvajajo z namenom zaustavitve "genocida" v Gazi, in napovedujejo njihovo nadaljevanje.

Sorodno