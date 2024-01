Umrl je režiser Norman Jewison 24ur.com Umrl je kanadski režiser Norman Jewison, ki je v polstoletni filmski karieri posnel filme različnih žanrov in se tako uprl kategorizaciji. Preskakoval je med žanri, od muzikalov do komedij in romanc, vendar je najbolj znan po filmih, ki obravnavajo pomembna družbena vprašanja. Umrl je v starosti 97 let.

