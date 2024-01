Umrl je Norman Jewison, režiser Mesečnice in V vročici noči RTV Slovenija Umrl je kanadski režiser, oskarjevec Norman Jewison, ki je v polstoletni filmski karieri posnel eklektičen nabor mojstrovin, od romantične komedije Mesečnica do drame V vročici noči in muzikala Goslač na strehi. Star je bil 97 let.

