Starši otrok v zasebnih vrtcih pripravljeni iti tudi na ustavno sodišče in ESČP N1 Starši otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce, ostro nasprotujejo morebitni ukinitvi sofinanciranja zasebnih vrtcev. Če bo ministrstvo vztrajalo pri nameri, so pripravljeni iti tudi na ustavno sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice, je povedal vodja iniciative Gregor Bezenšek. Kako odgovarjajo ministrstvu, ki se sprašuje o smotrnosti subvencioniranja zasebnih vrtcev, če pa v javnih ostajajo ...

