Iniciativa: Ukinitev sofinanciranja zasebnih vrtcev poseg v pravico staršev do svobodne izbire RTV Slovenija V Iniciativi staršev otrok v zasebnih vrtcih nasprotujejo predlogom za ukinitev sofinanciranja programov zasebnih vrtcev, saj bi to po njihovem mnenju pomenilo diskriminacijo otrok in za ukinjanje pluralizma v predšolski vzgoji.

Sorodno