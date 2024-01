V Gornjem Gradu na seznamu za preselitev 27 objektov, lastniki so se srečali s predstavniki vlade RTV Slovenija Povabilu službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih se je odzvalo vseh 27 lastnikov stanovanjskih objektov iz Gornjega Grada, ki so na seznamu za preselitev. Kot je dejal župan Anton Špeh, med občani zaradi preselitev ni čutiti negodovanja.

Sorodno