Tanja Fajon v New Yorku za ISIS 2.0 Nova24TV Tanja Fajon je zatrjevala, da bo Slovenijo popeljala v t. i. jedrno Evropo, izkazalo pa se je, da nas je popeljala daleč proč – med države Bližnjega vzhoda in Afrike, ravno med države tretjega sveta. Na ponedeljkovem zasedanju zunanjih ministrov EU se je namreč zunanja ministrica pogumno postavila na stran Palestine pod vodstvom teroristične skupine Hamas in dejala, da je edino jamstvo za varnost ...

