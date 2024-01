Fajonova pred Varnostnim svetom ZN: Skrajni čas je za premirje SiOL.net Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je v New Yorku prvič, odkar je Slovenija postala nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN), sodelovala na ministrskem zasedanju Varnostnega sveta OZN o razmerah na Bližnjem vzhodu. V svojem nastopu se je zavzela za takojšnje premirje v Gazi in regiji ter predstavila razloge, zakaj je to tako pomembno.

